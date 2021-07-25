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شاهد.. القائم ينقذ شباك مصر من هدف صاروخي أمام الأرجنتين "فيديو"
الأحد 25/يوليو/2021 - 09:39 ص
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تعاطف القائم الإيسر مع محمد الشناوي حارس المنتخب المصري خلال مواجهة نظيره الأرجنتيني في الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.
وصوب مهاجم الارجنتين أدولفو جاييتش في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول إلا أن القائم تصدي للتسديدة ليحرم الأرجنتين من هدف التقدم.
دخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:
محمد الشناوي
محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال
أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي
رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن
فيما دخل المنتخب الارجنتيني اللقاء بتشكيل مكون من:
حارس المرمى: جيريميز ليديزما.
خط الدفاع: نيوان بيريز، كلاوديو برافو، هرنان ديلافونتي.
خط الوسط: فاوستو فيرا، ألكسيس ماكأليستير، نزيكال باركو، فاكوندو ميدينا، مارتن باييرو.
خط الهجوم: أدولفو جاييتش، بيدرو ديلافيجا.
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