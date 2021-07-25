خبير يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لـ السد الإثيوبي (فيديو)

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الملء الثاني للسد الإثيوبي تعثر، وتوقف بشكل إجباريا، وذلك بسبب تعثر إثيوبيا في إنشاء المنشآت لتحقيق التخزين المطلوب.



وأشار "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الملء الثاني للسد الإثيوبي كان مقرر له تخزين 13.5 مليار متر مكعب عند منسوب 595 متر فوق سطح البحر، منوها بأن إثيوبيا لم تستطع مواجهة شعبها بالحقيقة وأعلنت أنها انتهت من التخزين الثاني ولم تعلن الكمية.



ولفت إلى أن إثيوبيا قامت بتخزين 3 مليار متر مكعب، وليس 13 مليار متر مكعب كما أعلنت في البداية، مؤكدا أن مصر والسودان يرفضون التخزين من طرف واحد حتى وإن كان بكمية منخفضة، منوها بأن هذا التخزين لن يكون له تأثير على مصر والسودان

