شاهد.. رمضان صبحي ينفرد وحارس الأرجنتين يتألق "فيديو"

أهدر رمضان صبحي لاعب منتخبنا الوطني فرصة هدف محقق أمام نظيره الارجنتيني في الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.





وانفرد رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول بمرمي الأرجنتين بعد هجمة مرتدة منظمة إلا أن الحارس الارجنتيني جيريميز ليديزما تصدي للكرة.





ودخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن

فيما دخل المنتخب الارجنتيني اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جيريميز ليديزما.

خط الدفاع: نيوان بيريز، كلاوديو برافو، هرنان ديلافونتي.

خط الوسط: فاوستو فيرا، ألكسيس ماكأليستير، نزيكال باركو، فاكوندو ميدينا، مارتن باييرو.

خط الهجوم: أدولفو جاييتش، بيدرو ديلافيجا.



