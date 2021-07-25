تعليم قنا: منح شهادة الاعتماد لـ46 منشأة تعليمية

أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قد منحت شهادة الاعتماد إلى 46 منشأة تعليمية من مدارس المديرية خلال العام الدراسي 2020 بما يعزز نجاح خطى المديرية في النهوض بالمؤسسات التابعة وتذليل أي عقبات تعوق أداء رسالتها التربوية.



وأشار مدير تعليم قنا أن المدارس المعتمدة هم 25 مدرسة بمرحلة رياض الأطفال و15 بالمرحلة الابتدائية و5 إعدادي ومدرسة واحدة بالمرحلة الثانوية تتبع إدارة الوقف التعليمية.



ويتقدم الدكتور صبري خالد بالتهنئة والشكر لأعضاء هيئة التدريس وإدارات المدارس المعتمدة ومديري الإدارات التعليمية وإدارة الجودة بالمديرية وكل الجهات الشريكة في هذا الإنجاز تقديرًا لما بذل من عمل وجهد، ويؤكد على توفير كل الدعم للمدارس التي تقدمت العام الدراسي الحالي كي تلحق بالمدارس المعتمدة والتي عليها أن تحافظ على ما وصلت إليه من تميز.