هكذا احتفل وائل جسار بعيد ميلاد ابنته





احتفل النجم وائل جسار، بعيد ميلاد ابنته وشارك صورة لهما وحرص الجمهور علي تهنئتها أيضاً.



ونشر وائل، الصورة علي حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"وعلق عليها قائلاً:"حياتي انت يا بنتي الله يخليلي ياكي وعقبال المية سنة والله يعطيكي ايام حلوة".



وكان افتتح وائل جسار، مساء أمس في حفلته بالعلمين الجديدة بأغنية "بحبك يا مصر" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص على توجيه كلمة شكر لحفاوة الاستقبال، مؤكدا حبه لمصر مشيداً بجمال شعبها وعراقة تاريخ أم الدنيا، واختتمها بترديد "وحشتوني .. وحشتوني.. وحشتوني".







وأشعل جسار الحفل بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى بعض أغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي.