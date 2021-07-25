"الفجر" ترصد لحظة توافد طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي بالدقهلية (صور)

رصدت "الفجر" توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة على لجان الثانوية العامة بالمنصورة وخضوعهم للإجراءات الإحترازية، والتعقيم.



ويؤدي اليوم الأحد ١٤٩٨٠ طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي امتحان التاريخ، داخل ١٦٤لجنة ما بين ١٦٠ لجنه ولجنة المكفوفين والاورام والسجن والمتفرقين فى محافظة الدقهلية



وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أكد إنهاء استعدادات وتجهيزات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمارثون امتحانات الثانوية العامة 2020 2021.



واوضح محافظ الدقهلية أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات ٤٧٦٧٠ طالبا وطالبة مقسمين إلى ٢٤٤٤٢ طالبا وطالبة شعبة علمى علوم و٧٨٦٣ طالبا وطالبة شعبة علمى رياضة و١٤٩٨٠ طالبا وطالبة أدبي بالإضافة إلى ٣٨٤ دبلومة أمريكية، وسط إجراءات احترازية من التعقيم والتطهير للمدارس بنطاق المحافظة.



أشار إلى أنه تم إتخاذ كافة الإستعدادات الأمنية من بتفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جاهزيتها للإستخدام وقت الحاجة مضيفا أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الإمتحانات بالإضافه لقوات الأمن الخاصة باللجان لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.



وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بلجان الإمتحانات، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة يضم طبيب او زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان ب 60 سيارة إسعاف للتعامل الفوري مع أية طوارئ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل ادارة الطوارئ والرعاية الحرجة لإستقبال أية حالات خلال فترة الامتحانات



وطبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، بدأ المارثون من 10 يوليو ويستمر حتي 2 أغسطس 2021.



موعد نتيجة الثانوية العامة 2021

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد 10 أيام من الامتحان الأخير، حيث سينتهي طلاب الثانوية العامة من اداء الامتحانات يوم 2 أغسطس المقبل ـ حسب الجدول المُعلن من الوزارة.