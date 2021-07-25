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موعد مباراة إنتر ميلان الأولى في الدوري الإيطالي 2021 – 2022

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة الإيطالية المباراة الأولى لإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضيوذلك في بداية مشواره في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم المقبل 2021/2022.

ومن المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وجنوى يوم السبت 14 أغسطس 2021 على استاد سان سيرو معقل النيراتزوري وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مصر والسابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

فجر إنتر ميلان مفاجأة كبيرة في الموسم الماضي بتتويجه بلقب الكالتشيو، حيث احتل صدارة جدول الدوري الإيطالي برصيد 91 نقطة كما يطمح في الموسم الجديد للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

في حين حصد جنوى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة ويطمح لتحقيق مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم الجديد.

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