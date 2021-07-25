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سعر الدولار اليوم الأحد 25-7-2021 مع عودة العمل بالبنوك

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:22 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار في مصر، اليوم الأحد 25 يوليو 2021، حيث تعاود البنوك العمل اليوم الأحد بعد عطلة عيد الأضحي المبارك، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر:

سعر الدولار في البنك المركزي

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

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