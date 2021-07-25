تجارة حلوان تعلن فتح باب القبول ببرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال

الدكتورة أماني فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة.



وأكد الدكتور ماجد نجم على تميز برامج جامعة حلوان المتخصصة والفريدة وقدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل وتأهيل الطلاب للدخول للمنافسة من خلال خطة أكاديمية ومناهج دراسية على أعلى مستوى.



وتشير الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أن هذه البرامج تناسب احتياجات الدارسين من تعليم متميز ومتفرد لمن أراد تطوير ذاته ومهاراته وفقا للتطورات الحديثة والمتسارعه في كافة مجالات العمل.



ََأضافت الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة أنه تم إنشاء البرنامج بحيث يتطلع للمنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، في مجال تكنولوجيا ونظم معلومات الأعمال في ضوء معايير الجودة المتبعة، حيث يعمل البرنامج على إعداد خريج تنافسي يتمتع بالمهارات والمعلومات اللازمة لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولي في مجال تكنولوجيا ونظم معلومات الأعمال.



يتميز البرنامج بالدراسة بنظام الساعات المعتمدة ويحصل الدارس على درجة الدبلوم بعد اجتياز ٣٠ ساعة معتمدة، ويحصل على درجة الماجستير بعد اجتياز ٤٨ ساعة معتمدة، ويحصل الدارس على درجة دكتوراه الفلسفة بعد إكمال ٦٠ ساعه معتمدة.



ويقوم بالتدريس نخبة من المتخصصين من كلية التجارة وادارة الاعمال علاوة على نخبة من أساتذة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى من الجامعة وكذلك من الجامعات الأخرى، الذين شغلوا مناصب أخرى متعددة، ويمتلكون العديد من الخبرات الأكاديمية المتعددة، فضلا عن الدراية الكاملة بكل ما هوا جديد في نظم معلومات الأعمال.



جدير بالذكر أن النظام المتبع في الدراسة هو الساعات المعتمدة حيث يتم الدراسة في العام الجامعي من خلال فصلين دراسيين ومدة الفصل الدراسي من ١٥: ١٧ أسبوع بما في ذلك فترة الامتحانات، ويجوز عقد فصل دراسي صيفي بعد استيفاء شروط خاصة وقواعد إدارية منظمة لذلك بعد موافقة مجلس الكلية.



وتكون الدراسة في البرنامج باللغة الإنجليزية وذلك بمقر البرنامج بالزمالك، ويمنح الدارس درجات الدبلوم في نظم معلومات الأعمال، الماجستير في نظم معلومات الأعمال، دكتوراه الفلسفة في نظم معلومات الأعمال.



وهناك عدد من الأوراق المطلوبة من المتقدمين للالتحاق وهي أصل شهادة البكالوريوس وصورتين منها، أصل شهادة المعادلة وصورتين منها ( لمن ليس خريج جامعة حكومية)، اصل شهادة ميلاد رقم قومي وصورتين منها، واصل شهادة الموقف من التجنيد وصورتين منها، وصورتين للبطاقة الشخصية، ١٠ صور شخصية.



ويمكن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج الدخول على الصفحة والحصول على المزيد من المعلومات والاستفسارات عن البرنامج:

https:www.facebook.comPBIS.Helwan.Univeristy.Official





أعلنت كلية التجارة وادارة الاعمال جامعة حلوان عن فتح باب القبول ببرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال PBIS للعام الجامعي ٢٠٢١ ٢٠٢٢ وذلك للمراحل الثلاث ( دبلوم، ماجستير، دكتوراه)، حيث تميزت كلية التجارة وادارة الاعمال بالجامعة بالسبق في إنشاء برنامج نظم معلومات الأعمال وتقديمه للطلاب تحت رعاية الدكتور ماجد نجم والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومن خلال