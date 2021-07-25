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لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وفد روسي يتفقد مطار الغردقة الدولي

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
هيام على
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يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأحد وفد صحى روسى مكون من 5 مسؤولين لمتابعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا.

وقالت مصادر بمطار الغردقة الدولى، أن الجولة تشمل تفقد صالات السفر والوصول والفنادق والقرى السياحية والمنشآت الصحية، وإعداد تقرير بالإمكانيات والإجراءات المتخذة استعدادا لعودة السياح الروس إلى المنتجعات السياحية بالغردقة وشرم الشيخ.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقع مرسوما رئاسيا، مطلع الشهر الجارى، يقضي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر مطلع عام 2015 بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

فى سياق مختلف تشهد المنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر، إرتفاع نسب الإشغال السياحى والتى تخطت 80% لتعود قطاع الخسائر التى شهدها العام الماضى بسبب جائحة كورونا، فيما تشهد المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، انتعاشة سياحية كبيرة خاصةً تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك وإقبال السياحة الداخلية على مدن البحر الأحمر ااسلخرةث.

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