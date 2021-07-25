"الأرصاد" تكشف موعد الموجة الحارة القادمة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت انخفاضا في درجات الحرارة في آخر يومين، ويستمر اليوم الأحد وغدا الإثنين، وستصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 34 درجة، وهي درجة الحرارة المقاسة في الظل والتي لا تشهد حساب نسبة الرطوبة المرتفعة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة بنحو درجتين أو 3 درجات.



وأضافت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن درجة الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 و31 درجة، و40 و41 درجة في جنوب البلاد، وهي درجات الحرارة العظمى التي تسجل في الفترة من الظهر حتى بعد العصر ويفضل تجنب أشعة الشمس المباشرة في هذه الفترة وينصح باصطحاب الشمسية أو غطاء الرأس وتناول المياه والمشروبات السائلة على مدار اليوم تجنبا للشعوب بالعطش وارتداء الملابس القطنية.



وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية: "بداية من يوم الثلاثاء سترتفع درجات الحرارة مرة أخرى وستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 36 درجة بعدما كانت 34، وفي نهاية الأسبوع ستصل إلى 38 درجة بارتفاع 4 درجات مقارنة باليوم وغدا، بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على البلاد في معظم فترات فصل الصيف".



وأوضحت إيمان شاكر، أن بداية تحسن الجو سيبدأ بعد نهاية فصل الصيف اعتبارا من شهر سبتمبر، وبالنسبة للمصيفين يُفضل أن يتواجدوا في فترة الصباح الباكر وفترة المغرب على الشواطئ.

