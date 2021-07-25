انطلاق عرض عسكري في سانت بطرسبورج احتفالا بيوم الأسطول البحري الروسي

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بانطلاق عرض عسكري في سانت بطرسبورج احتفالا بيوم الأسطول البحري الروسي.

وفي سياق آخر، كشفت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للصناعات التكنولوجية اليوم الثلاثاء، عن مقاتلة Checkmate "كش ملك" الحربية الجديدة من الجيل الخامس.

وقال: "هذه مقاتلة خفيفة من الجيل الخامس.. هناك مقاتلات مماثلة في العالم، مثل (F-35)، و(كريبين)، و(رافال)، لكننا أخذنا على عاتقنا مهمة تقديم طائرة رخيصة وفعالة للغاية".

وأضاف: "لدينا سعر، كما آمل يتراوح بين 25 و30 مليون دولار، فيما الطائرات الأجنبية من هذا النوع تتراوح أسعارها بين 60 و90 مليون دولار".

وأشار تشيمزوف إلى أن "المقاتلة الروسية الجديدة ستكون قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 1.9 ألف كم/ساعة، وسيصل مداها إلى حوالي 3 آلاف كيلومتر".