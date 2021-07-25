Advertisements

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في أولى جلساتها عقب عيد الأضحى

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:28 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية،  بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد وهو أول أيام بعد إجازة عيد الأضحي،  وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 10683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2245 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 13110 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4178 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 2550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 3517 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ يوم

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 17 ساعة

إعلامي شهير يفجر مفاجأة وتفاصيل جديدة حول مرض ياسمين عبد العزيز!

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. الأرجنتين تسجل الهدف الأول في شباك مصر "فيديو"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 13 ساعة

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

09:30 ص

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

09:32 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

11:48 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان