ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في أولى جلساتها عقب عيد الأضحى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد وهو أول أيام بعد إجازة عيد الأضحي، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 10683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2245 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 13110 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4178 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 2550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 3517 نقطة.