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أحمد أمين يشارك في رمضان 2022 بمسلسل "مكتوب عليا"

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان أحمد أمين على المشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2022 من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "مكتوب عليا"، ويشاركه في بطولته الفنان أكرم حسني.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف إيهاب بليبل، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد أمين الدرامية مسلسل "ما وراء الطبيعية"، وهو بطولة رزان جمال، آية سماحة، سما إبراهيم، الطفلة ريم عبد القادر، رشدي الشامي، من إخراج عمرو سلامة.

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