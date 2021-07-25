"التعليم" تتبع مصدر تداول أوراق امتحان التاريخ للثانوية العامة

وكانت مجموعات الغش قد تداولت صور لأسئلة امتحان التاريخ بعد مرور 40 دقيقة من بدء اللجان، في تحدي لجهود وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش.



وأدى 392 ألفا و863 طالبا وطالبة بالثانوية العامة الشعبة العلمية، امتحان مادة الفيزياء أمس السبت الموافق 24 يوليو 2021.

ويحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.



ووجه نائب الوزير غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصدر تداول أوراق التاريخ حيث نشرت مجموعات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام وتطبيق واتس أب، إجابات امتحان التاريخ، الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية داخل اللجان من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.