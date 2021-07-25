Advertisements

"شديدالحرارة".. حالة الطقس اليوم في الكويت

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 25-7-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت: 
طقس اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

وفى المساء حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة.

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. الأرجنتين تسجل الهدف الأول في شباك مصر "فيديو"

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ أقل من ساعة

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ ساعتين

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

تطورات جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ يوم

إعلامي شهير يفجر مفاجأة وتفاصيل جديدة حول مرض ياسمين عبد العزيز!

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

09:30 ص

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

09:32 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

11:48 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان