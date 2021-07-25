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انتظام العمل بمجالس المدن وديوان محافظة البحر الأحمر عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هيام على
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شهد ديوان عام محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد انتظام العمل، كما شهدت مدن المحافظة انظام فى مختلف المصالح الحكومية بدأ من الزعفرانة شمالًا حتى رأس حدربة جنوبًا، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث شهد ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، ومختلف المديريات والإدارات الخدمية انتظام العمل، وتواجد الموظفين فى المواعيد الرسمية منذ الصباح الباكر.


وشهدت الوحدات المحلية والإدارات الخدمية سير وانتظام العمل والمراكز والمدن والأحياء، من تقديم الخدمات للمواطنين، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والعودة لاستئناف العمل.

وكان شدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، فى تصريحات سابقة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع دخول المواطنين للمصالح الحكومية، إلا بعد ارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى ومنع التجمعات.

أشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية، لم تتلق أي بلاغات أو إخطارات بأية أحداث طارئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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