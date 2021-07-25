"اعرف حالة الطقس في الإمارات اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 25-7-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الاحد غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة.





حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 45 كم/س.





يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 15:22 والمد الثاني عند 01:34 والجزر الأول عند الساعة08:21 والجزر الثاني عند الساعة 19:19 .



