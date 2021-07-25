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الأرصاد: انخفاض بحرارة الجو اليوم واستمرار ارتفاع الرطوبة
الأحد 25/يوليو/2021 - 10:42 ص
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه يشهد اليوم الأحد، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
وأعلنت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 ل 2 متر.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.
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