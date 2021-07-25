شاهد.. الأرجنتين تسجل الهدف الأول في شباك مصر "فيديو"





جاء هدف الأرجنتين الأول بعد مرور 7 دقائق فقط على انطلاقة الشوط الثاني من اللقاء والذي انتهي شوطه الأول بالتعادل السلبي.





وسجل لاعب وسط الأرجنتين فاكوندو ميدينا الهدف الأول للتانجو بالدقيقة 52 بعد متابعة للكرة المسددة في القائم ليضعها في الشباك معلنا عن الهدف الأول.





ودخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

خط الوسط: أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

خط الهجوم: رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن

فيما دخل المنتخب الارجنتيني اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جيريميز ليديزما.

خط الدفاع: نيوان بيريز، كلاوديو برافو، هرنان ديلافونتي.

خط الوسط: فاوستو فيرا، ألكسيس ماكأليستير، نزيكال باركو، فاكوندو ميدينا، مارتن باييرو.

خط الهجوم: أدولفو جاييتش، بيدرو ديلافيجا.





سجل المنتخب الأرجنتيني الهدف الأول في شباك المنتخب المصري بالمباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.