"جلاديس بيرجيكليان": أستراليا قد تشهد إغلاقًا أطول بعد الاحتجاجات الجماهيرية "المتهورة"

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية ثاني أعلى زيادة يومية لها هذا العام في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد محليًا، اليوم الأحد، وسط مخاوف من موجة من الإصابات الجديدة بعد انضمام آلاف الأشخاص إلى احتجاج ضد الإغلاق.





وقالت جلاديس بيرجيكليان، رئيسة وزراء الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، للصحفيين "فيما يتعلق باحتجاجات الأمس، هل يمكنني أن أقول مدى شعوري بالاشمئزاز. لقد حطم قلبي". واضافت "آمل ألا تكون انتكاسة، لكنها قد تكون كذلك".





تم الإبلاغ عن 141 حالة COVID-19، بانخفاض عن 163 حالة في اليوم السابق. تفشي المرض، الذي بدأ في يونيو، مدفوعًا بنوع دلتا شديد العدوى من الفيروس، وقد أصاب الآن 2081 شخصًا في نيو ساوث ويلز. ويوجد 43 شخصًا في العناية المركزة، ارتفاعًا من 37 شخصًا في اليوم السابق.





وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، تحت الانتقادات بسبب بطء طرح اللقاح، فإن المزيد من إمدادات اللقاح لن تضمن خروج نيو ساوث ويلز من الإغلاق، لكن ما كان مطلوبًا هو إغلاق فعال ومُنفذ بشكل صحيح. وقال موريسون للصحفيين في مؤتمر صحفي متلفز "اسمحوا لي أن أكون واضحا.. ليس هناك بديل عن الإغلاق في نيو ساوث ويلز للسيطرة على هذا. لا توجد رصاصة سحرية أخرى ستفعل ذلك." ووصف الاحتجاجات المناهضة للإغلاق في سيدني بأنها متهورة وانهزامية.



