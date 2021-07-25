الطالع الفلكى الأحد 25/7/2021..التَّفكِير المَنْطِقِى!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الخامسة و30 دقيقة فجرغدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى السّابعة و17 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 18 أبيب قبطى ، 25 تَمُّوز رُومى ، 15 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:- إفرض إنِّى أولتلك إنى حَتْجَوّزالطبّاخ ، حتوافئ ؟(ماجدة الخطيب من فيلم أفواه وأرانب-1977)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد ينتقل للسّرطان - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من بُرج الجَوْزَاء لبرج السّرطان فى الثّامنة و15 دقيقة صباح اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف يظل فيه لينتقل لبُرج الأسد فى العاشرة و5 دقائق ليل 8 أغسطس ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى السّرطان (تنتقل للأسد فى 16 أغسطس)

(عطارد) ----- فى السّرطان (ينتقل للأسد فى 8 اغسطس)

(الزّهرة) ----- فى الأسد (تنتقل للعذراء فى 11 أغسطس)

(القمر) ------ فى الجدى (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الأسد (ينتقل للعذراء فى 6 سبتمبر)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 13 أبريل 2022)





السرطان يحكمه القمر والذى يرمز لعاطفة الأمومة/الحنان ، بحلول عطارد فيه (قد) تميل لصبغ عباراتك بمفردات لطيفة لها تأثير كبير فى إنهاء الخصومات والمُشاجرات ، لهذا يقومون بوضع فتاة لطيفة بمراكز خدمة العملاء لأن العميل عند تقديم شكواه غالباً يكون فى حالة حنق وغيظ وغضب ووجود فتاة لطيفة يمنعه عن التنفيس عن غضبه بالتلاسن اللفظى والذى(قد) يحدث إن كان الموظف رجلاً ، وهذا تأثير إبتسامة زوجة لزوجها إن كان يُعانى مشاعر غضب أو غيظ بسبب مشاكل عمله ، الجانب السلبى لحلول عطارد فى السرطان (قد) يكون من خلال تغليب العاطفة على العقل ، التشبّث بحبيب مزعوم بعناد رغم أنه غير مُناسب وتنحية التفكير المنطقى عندها قد تواجه فتاة مصير فاتن حمامة بفيلم الزوجة العذراء أو ميرفت أمين بفيلم الأنثى والذئاب/نغم فى حياتى أو ماجدة الخطيب بفيلم توحيدة ، أو يواجه شاب مصير محمود ياسين بفيلم عالم وعالمة/ الشيطان إمرأة أو فريد شوقى بفيلم عندما يبكى الرجال ، أو التشبّث بحبيب مزعوم غير مُناسب إجتماعيّاً كنماذج أحمد زكى بفيلم البيه البوّاب/أنا لا أكذب لكنى أتجمّل ، هند رستم بفيلم ملكة الليل ، لذا وَجَبَ الحَذر.









*إلى الطّوالع اليوميّة ..





برج الحمل: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج الثور: عبارات إنتقاد قد تسمعها من أحدهم ،قم بأخذ المفيد منها بعيْن الإعتبار ، وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.





برج الجوزاء: الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.





برج السّرطان: ليس كل مايلمع ذهباً ،قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ،لا تلق بنفسك فى علاقة بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص محل العلاقة.





برج الأسد: قد يرغب كل من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج العذراء: لاتجادل الحمقى أو تدخل بمناقشات عقيمة لالزوم لها ، أثرها الوحيد الصداع وتكوين العداوات المجانية، لِتَقُلْ خيْراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الميزان: الخيرالذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد،وتصرفاتك الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة، محبّة الناس كنز فلا تستخف بها.





برج العقرب: مشحون عن آخرك بالنشاط لتعمل بطاقتك القصوى ، لاتطلب المُساعدة لإنجاز عمل بإمكانك إنجازه بنفسك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.









برج القوس: إن شعرت بألم الأسنان فسارع لزيارة الطبيب لأداء فحوصك الطبيّة أو لكشف حديث للعيون فعلاج المرض فى بدايته أسهل ، درهم وقاية.





برج الجدى: الحركة بركة، مثل شائع يفيد أن المكوث فى مكانٍ واحد دون جدوى لن يفيد، هذا يعنى البحث عن فرصة لوظيفة إضافيّة لقروش زيادة بالحلال.









برج الدّلو: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج الحوت: حافظ على حقوقك وقتك وكرامتك دون إلحاق الضرر بكرامة و كبرياء الآخرين أو الألفاظ الخشنة ، الكلمة الزّين.



















