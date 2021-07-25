مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

مندوب من الرئاسة لتشييع الجنازة

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اللواء شرطة أشرف حسني؛ لتشييع جنازة حرم الدكتور محمد عوض تاج الدين، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

وتوافد عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، على مسجد الصديق بمصر الجديدة؛ للمشاركة في صلاة الجنازة على زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين، ظهر أمس السبت.



