اعرف موعد الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المرشحين للترقي بالأزهر

كشفت الإدارة المركزية للموارد البشرية بالأزهر الشريف عن موعد الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المرشحين للترقي لعام 2021.





موعد الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المرشحين للترقي بالأزهر





ومن المقرر أن تكون موعد الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المرشحين للترقي بالأزهر من الفترة 2 أغسطس إلى 12 سبتمبر من العام الجاري، وذلك طبقًا للجدول الزمني المعلن.

وهناك ضوابط الاختبار وهي كالتالي:





- يكون الاختبار عبارة عن 25 سؤالًا، كل سؤال مقسم لنقطتين بإجمالي (50) نقطة، ويكون الاختبار عشوائيًّا على موقع البوابة الالكترونية للأزهر الشريف.

- يحدد للاختبار مدة زمنية قدرها 35 دقيقة، تبدأ من دخول المعلم على الموقع عبر الإنترنت في الميعاد المحدد لمنطقته الأزهرية.

- لا يعد المعلم مُجتازًا للاختبار إلا إذا حقق نسبة 50% من إجمالي نقاط الاختبار كحد أدنى شرط أساسي.

- إذا حدث عطل فني بموقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، ولم يتمكن المرشح من الدخول على الموقع خلال المدة المتاحة لمنطقته الأزهرية المحددة بجدول المواعيد، يتم دخوله مرة أخرى أيام التخلف المحددة بجدول المواعيد المنشور على الموقع.

- دخول المرشحين طبقًا للمواعيد المعلنة بالجدول المنشور على البوابة الإلكترونية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة خلال الفترة المذكورة مساء، ماعدا العطلات الرسمية.