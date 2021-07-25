Advertisements

جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:54 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
محمد ضوه
Advertisements
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، عن تقدم الجامعة عالميا في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية، نسخة يوليو 2021.

وحققت الجامعة زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة، فقد بلغت في هذا الاصدار 107،901 استشهاد مقارنة بالإصدار السابق الذي بلغ 98،235 استشهاد بزيادة قدرها 9،666 استشهاد خلال ستة أشهر فقط.

واحتلت الجامعة الترتيب العاشر بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، والذي بلغ عددهم 39 في هذا الإصدار، كما جاءت في الترتيب 1168 عالميا، ضمن 4234 مؤسسة بحثية وجامعة تم إدراجها في هذا الإصدار.

وأشار الجيزاوي، إلى أن تقدم جامعة بنها في هذا التصنيف يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالي، موضحا أن تصنيف ويبومتركس يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

وساعدت المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعة وكلياتها على ذلك بجانب نشر الإنتاج الفكري في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية، كما يعتمد هذا التصنيف على الحسابات المعلنة لهيئة التدريس والباحثين على محرك البحث العلمي جوجل اسكولر.

وقد اعتمد التصنيف على حساب الاستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة لـ 210 من هيئة التدريس التي تحمل اسم الجامعة بعد استبعاد أعلى 20 ملف شخصي من القائمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بنها الجرعة الثالثة أفضل 10 جامعات مصرية

أخبار تهمك

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

إعلامي شهير يفجر مفاجأة وتفاصيل جديدة حول مرض ياسمين عبد العزيز!

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

منذ حوالي 6 ساعات

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. الأرجنتين تسجل الهدف الأول في شباك مصر "فيديو"

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 17 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ يوم

موضوعات متعلقة

جامعة الفيوم تحصد المركز الـ17 وفقا لتصنيف ويبوميتركس الإسباني

جامعة بنها ضمن أفضل 1500 جامعة عالميًا في تصنيف يو أس نيوز الأمريكي 2020

30 أكتوبر .. فتح باب الترشيح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

جامعة المنصورة الأولى على مصر في تصنيف "ويبميتريكس"

انطلاق فعاليات ورشة عمل الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية بحلوان

للعام الثاني.. جامعة بنها من أفضل 1500 جامعة عالميا لعام 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

09:30 ص

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

09:32 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

11:48 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان