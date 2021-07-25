غياب 26 طالب "أدبي" عن امتحان "التاريخ" للثانوية العامة ببني سويف (صور)

أعلنت سهام يوسف، وكيل التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، غياب 26 طالبا وطالبة، عن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة شعبة الأدبي، في مادة "التاريخ".



وأكدت وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، ان اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المقيدون بالشعبة الادبية 5 ألاف و285 طالبا وطالبة، موزعين على 62 لجنة، وحضر منهم 5 ألاف و259 طالبا وطالبة، وغاب منهم 26 طالبا وطالبة.



وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، مؤكدًا على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب.



وشّدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشددًا على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.



ويؤدي 16 ألف و772 طالبا وطالبة بمحافظة بني سويف، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 بالشعبتين «علمي وأدبي» موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

