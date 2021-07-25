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تقارير: بريطانيا ستواجه مخاطر مالية جراء الوباء لعقود من الزمان

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت تقارير المشرعين، اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية ستتعرض لمخاطر مالية جراء إنفاقها على الوباء والبالغ 372 مليار جنيه إسترليني لعقود، وقالت أيضًا إنه تم انفاق أكثر من ملياري جنيه استرليني على معدات حماية غير صالحة للاستعمال.

في تقريرين عن استجابة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لوباء COVID-19، قالت لجنة الحسابات العامة بالبرلمان (PAC) إنه يجب تعلم الدروس قبل التحقيق العام الموعود المقرر إجراؤه في عام 2022. وقال ميج هيلير، رئيس اللجنة مع المبالغ التي تم إنفاقها على تدابير كوفيد حتى الآن، تحتاج الحكومة إلى أن تكون واضحة، الآن، كيف ستتم إدارة ذلك في المستقبل، وخلال أي فترة زمنية".

واضاف "إن الخطر المستمر على دافعي الضرائب سيستمر لمدة 20 عامًا على أشياء مثل قروض التعافي من الفنون والثقافة، ناهيك عن المخاطر الجديدة الأخرى التي يجب على الإدارات عبر الحكومة أن تتعلم بسرعة لإدارتها." وسلطت الهيئة الضوء على خسارة تقدر بنحو 26 مليار جنيه من خلال الاحتيال والتخلف عن السداد من القروض الممنوحة للشركات للمساعدة في مواجهة الوباء كمثال على المخاطر المالية المستمرة.

وفي تقرير ثان، قالت اللجنة إن هناك مستويات "مرتفعة بشكل غير مقبول" من التبذير، حيث تم شراء 2.1 مليار قطعة من معدات الحماية الشخصية غير المناسبة، بما يعادل أكثر من ملياري جنيه إسترليني من المال العام. وقالت الحكومة إن 0.84 ٪ فقط من جميع معدات الوقاية الشخصية غير صالحة للاستعمال، ولديها خطط لإعادة توظيف تلك التي لا يمكن استخدامها في الخدمات الصحية.

قال متحدث باسم وزارة الصحة: "هناك عمليات قوية مطبقة لضمان أن الإنفاق الحكومي يوفر دائمًا قيمة مقابل المال لدافعي الضرائب". وقال حزب العمال المعارض إن النتائج دليل آخر على إخفاقات الحكومة مضيفا إن التحقيق في الوباء يجب أن يبدأ على الفور.

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