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إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بالبحر الأحمر

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:56 ص
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
هيام على
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شهدت طرق البحر الأحمر، وقوع 3 حوادث متفرقة بطرق، نجم عنها إصابة 7 أشخاص تم نقلهم لمستشفيات غارب المركزي والغردقة العام، وتم تحرير محاضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في الحادث الأول ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الغردقة الدائري خلف عمارات الجيش، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام.

أما في الحادث الثاني ورد بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 70 بطريق غارب الزعفرانة وفور وصول سيارات الإسعاف لمكان الحادث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم لمستشفى غارب المركزي.

وفي الحادث الثالث والأخير وقع تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل بطريق الغردقة غارب تبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين كانوا بسيارة الربع نقل ورفضوا النقل بسيارات الإسعاف ولم تحدث أى إصابة بركاب الأتوبيس، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض علي النيابة العامة.

وأكد مصدر طبى أن جميع الإصابات خفيفة، وتم التعامل معها وتم خروجهم من المستشفيات.

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غارب حوادث بالبحر الاحمر الغردقة البحر الأحمر

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