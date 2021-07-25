Advertisements

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:49 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements
إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد، أولى الجلسات بعد إجازة عيد الأضحى،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.76%، وارتفع السوق الأول 0.77%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.70% و0.92% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:20 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 80.2 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2105 صفقات حققت سيولة بقيمة 11.6 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "جي إف إتش" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.57 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 4.05%، تلاه سهم "أرزان" بقيمة 1.33 مليون دينار مرتفعاً بنحو 4.08%.

وجاء سهم "أركان" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 4.35%، فيما تصدر سهم "العقارية" القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 5%.

قطاعياً، شهدت البورصة صباحاً صعود مؤشرات 8 قطاعات يتصدرها السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 1.75%، فيما تراجع 3 قطاعات أخرى بصدارة الرعاية الصحية بانخفاض قدره 0.79%، بينما استقر قطاعا التأمين والتكنولوجيا.

أخبار تهمك

تطورات جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 18 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ يوم

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. الأرجنتين تسجل الهدف الأول في شباك مصر "فيديو"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ أقل من ساعة

إعلامي شهير يفجر مفاجأة وتفاصيل جديدة حول مرض ياسمين عبد العزيز!

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

09:30 ص

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

09:32 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

11:48 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان