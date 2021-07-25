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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات
الأحد 25/يوليو/2021 - 10:49 ص
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد، أولى الجلسات بعد إجازة عيد الأضحى، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.76%، وارتفع السوق الأول 0.77%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.70% و0.92% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:20 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 80.2 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2105 صفقات حققت سيولة بقيمة 11.6 مليون دينار تقريباً.
وحقق سهم "جي إف إتش" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.57 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 4.05%، تلاه سهم "أرزان" بقيمة 1.33 مليون دينار مرتفعاً بنحو 4.08%.
وجاء سهم "أركان" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 4.35%، فيما تصدر سهم "العقارية" القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 5%.
قطاعياً، شهدت البورصة صباحاً صعود مؤشرات 8 قطاعات يتصدرها السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 1.75%، فيما تراجع 3 قطاعات أخرى بصدارة الرعاية الصحية بانخفاض قدره 0.79%، بينما استقر قطاعا التأمين والتكنولوجيا.
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