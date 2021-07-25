ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد، أولى الجلسات بعد إجازة عيد الأضحى، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.76%، وارتفع السوق الأول 0.77%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.70% و0.92% على الترتيب ،

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:20 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 80.2 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2105 صفقات حققت سيولة بقيمة 11.6 مليون دينار تقريباً.