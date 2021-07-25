موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث الودية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، لخوض مباراة ودية أمام نظيره بورنموث، استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي تشيلسي وبورنموث، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.





وكان تشيلسي، قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز محتلًا المركز الرابع برصيد 67 نقطة، فيما توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب بطل البريميرليج، مانشستر سيتي بهدف دون رد.



