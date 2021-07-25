عادل حمودة ينعى زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين

نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية.





وتقدم، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.





مندوب من الرئاسة لتشييع الجنازة

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اللواء شرطة أشرف حسني؛ لتشييع جنازة حرم الدكتور محمد عوض تاج الدين، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.





وتوافد عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، على مسجد الصديق بمصر الجديدة؛ للمشاركة في صلاة الجنازة على زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين، ظهر أمس السبت.





وكان من بين الحضور، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عاطف عبدالفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء، وياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، وعدد من أعضاء مجلس النواب.





مسيرة من الإنجازات

يذكر أن الدكتور عوض الدين، حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة سليمان أباظة من الجمعية الطبية المصرية لأمراض الصدر، وميدالية تذكارية بمناسبة التفوق في دبلوم الأمراض الصدرية والتمرن على مستوى مصر 1972، وجائزة الطبيب المثالي لجامعة عين شمس وشهادة تقدير ودرع نقابة أطباء مصر 1984-1990، ودرع وشهادة تقدير وتكريم من منظمة الصحة العالمية للدور الكبير والمتميز في القضاء على شلل الأطفال في مصر وكذلك المساهمة في السيطرة على هذا المرض في الدول الأخرى.



