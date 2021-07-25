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سهر الصايغ تنضم لقائمة أبطال"بيت عز" من مسلسل "إلا أنا2"

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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تعاقدت الفنانة سهر الصايغ على المشاركة في حكاية "بيت عز" وهي أول حكايات الجزء التاني من مسلسل "إلا أنا"، ويشاركها في بطولته رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي، ومن المقرر إنطلاق تصوير الحكاية بداية شهر أغسطس المقبل. 

وفي سياق آخر، شاركت سهر الصايغ في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " الطاووس"، وهو بطولة جمال سليمان، سميحه أيوب، أحمد فؤاد سليم، هاله فاخر، خالد عليش، عابد العناني، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف محمد ناير.

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