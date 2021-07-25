2 أغسطس المقبل .. نهاية الحق في توزيع كوبون "أوراسكوم كونستراكشون"

أعلنت البورصة المصرية، عن موعد نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، والذي تحدد بجلسة يوم الاثنين 2 أغسطس 2021.









وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها اليوم، أنه تقرر توزيع كوبون "أوراسكوم كونستراكشون" رقم (5) بواقع 3.6443 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من 10 أغسطس المقبل.





وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، خلال الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 26.9 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 24.9 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2020.





وخلال الربع الأول من 2021، تراجعت إيرادات الشركة إلى 816.6 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 827.6 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.



