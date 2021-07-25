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الغيطي: المهرجانات والتيك توك سبب انهيار الذوق الفني والقيم (فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي محمد الغيطي، على مقطع الفيديو الذي نشره مغني المهرجانات حمو بيكا والذي كشف فيه أنه تلقى تمويلا من أشخاص لا يعرفهم بدعوى أنهم يدعموه، قائلا: "في تمويل بيحصل لناس على السوشيال ميديا".

وأشار "الغيطي"، خلال برنامج "الثامنة مساءً" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، إلى أن هناك علامات استفهام كبيرة حول هذه الجهات التي تقوم بتمويل أشخاص على "السوشيال ميديا"، معلقا: "مين دول وليه بيعملوا كده.. هما عملوا كده لأنهم عارفين أنه يؤدي لتفتيت المناعة للأسرة المصرية"، لافتا إلى أن حمو بيكا كان يجب أن يقوم بالإبلاغ الشرطة عن ما حدث معه.

وأكد، أن المهرجانات أحد أسباب انهيار الذوق الفني في مصر، معتبرا أن هناك سببين لانهيار الذوق والقيم في مصر وهما أغاني المهرجانات، وفتيات التيك توك، والتطبيقات الملحقة بها، منوها بأن هناك دراسة أجريت في قسم علم الاجتماع بجامعة طنطا تفيد أن أغاني المهرجانات أدت لزيادة تعاطي المخدرات بين الشباب.

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محمد الغيطي بوابة الفجر المهرجانات الفجر التيك توك

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