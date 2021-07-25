الغيطي: المهرجانات والتيك توك سبب انهيار الذوق الفني والقيم (فيديو)

عقب الإعلامي محمد الغيطي، على مقطع الفيديو الذي نشره مغني المهرجانات حمو بيكا والذي كشف فيه أنه تلقى تمويلا من أشخاص لا يعرفهم بدعوى أنهم يدعموه، قائلا: "في تمويل بيحصل لناس على السوشيال ميديا".





وأشار "الغيطي"، خلال برنامج "الثامنة مساءً" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، إلى أن هناك علامات استفهام كبيرة حول هذه الجهات التي تقوم بتمويل أشخاص على "السوشيال ميديا"، معلقا: "مين دول وليه بيعملوا كده.. هما عملوا كده لأنهم عارفين أنه يؤدي لتفتيت المناعة للأسرة المصرية"، لافتا إلى أن حمو بيكا كان يجب أن يقوم بالإبلاغ الشرطة عن ما حدث معه.



