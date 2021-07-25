طوكيو تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا منذ انطلاق الألعاب الأولمبية

أبلغت حكومة مدينة طوكيو عن 1763 حالة إصابة بـ COVID-19، اليوم الأحد، وهو اليوم الثالث منذ انطلاق الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية. وكانت الإصابات في ارتفاع في الأسابيع الأخيرة، لتصل إلى 1979 يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ يناير.



وفي وقت سابق، قادت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن الوفد الدبلوماسي لبلدها إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث ترسل رسالة دعم إلى حليف آسيوي رئيسي على الرغم من المخاوف بشأن جائحة كوفيد 19. فقد وصلت بايدن إلى قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان بعد ظهر يوم الخميس وكان في استقبالها وزير الخارجية الياباني ومسؤولو القاعدة الأمريكية واليابانية، في بداية زيارة مطولة لليابان. كما أن رحلة الأولمبياد هي أول مغامرة منفردة للسيدة الأولى في الخارج وتضمنت ثلاثة أيام في اليابان.





وقد تقدمت الألعاب الأولمبية والمسؤولون اليابانيون في المشهد الرياضي على الرغم من المعارضة العامة في البلاد لاستضافة أعداد كبيرة من الرياضيين والموظفين ووسائل الإعلام – حيث حضر أكثر من 11000 في قرية الرياضيين وحدها – وثبتت اصابة العشرات منهم بالفعل بكوفيد 19.



لكن يرى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الألعاب المؤجلة بسبب الوباء تمثل لحظة حاسمة لإظهار الدعم لحليف وشريك تجاري منذ فترة طويلة يأمل أن يدعم جهود الولايات المتحدة لوقف صعود الصين، حسبما قال مساعدون. وفي وقت لاحق من يوم الخميس، ستتناول جيل بايدن العشاء مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا وزوجته ماريكو في قصر أكاساكا، وفقًا للبيت الأبيض.





