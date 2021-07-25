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قرار جمهوري بشأن تعيين عالمين في منصبين كبيرين ونشره بالجريدة الرسمية

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن القرار رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيين كل من الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني والدكتور فتحي عثمان عمر الفقي عضوين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 77 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة في الكويت بتاريخ 23 نوفمبر2020.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

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