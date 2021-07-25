رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.





وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.





وفي الجلسة العامة غدًا الإثنين، يحيل البرلمان 60 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة.