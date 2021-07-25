تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، منذ قليل أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (2000) طن بضائع و(193) شاحنة.



حيث شملت حركة الواردات (100) طن بضائع و(126) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (1900) طن بضائع و(67) شاحنة.



وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين محبة والحرية2 فيما غادرت الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس.



كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 546 سيارة قادمة من جدة.

