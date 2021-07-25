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الرد الأول من أحمد بدير بعد حريق منزل ابنته "سارة"

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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كشف الفنان أحمد بدير عن تفاصيل الحالة الصحية لابنته بعد وقوع إنفجار في منزلها، مشيراً إلى أنها بخير ولم يحدث لها أي شيئاً. 

قال أحمد بدير في تصريحات صحفيه له:" الحمد الله قدر ولطف ساره بخير وابنتها الحمد الله بصحه جيدة وهذا أهم شئ". 

وكانت ابنة الفنان أحمد بدير قد كشفت عن تعرض منزلها لإنفجار مكيف الهواء، حيث كتبت منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قالت فيه:"الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي فى اللحظة المناسبة من حريق كبير فى شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين إمبارح".

وتابعت سارة قائلة :"الحمد لله على كل حاجة، وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يا رب طالما أنا وبنتي طلعنا بسلام خلي بالكم قوى من التكييفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول وبلاش تناموا وانتم مشغلينها وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يا رب، آسفة على بشاعة الصور بس دي تذكره ليا عشان دايما أعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه ألف حمد وشكر ليك يا رب".

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