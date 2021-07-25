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إحالة مشروعي قانونين إلى اللجان النوعية بمجلس النواب

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروعي قانونين مقدمان من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس، وهما:

مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل علية الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ خمسة مليار جنيه، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

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