الصين ترسل إمدادات إلى المناطق التي غمرتها الفيضانات وتعيد بناء الحواجز

تدفقت شاحنات تحمل المياه والطعام، اليوم الأحد، إلى مدينة صينية وسط فيضانات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 63 شخصًا، بينما وضع الجنود أكياس رمل لملء الفجوات في سدود الأنهار التي تركت الأحياء تحت الماء.





أزال السكان الوحل وحطام السيارات وأنقاض أخرى بعد هطول أمطار قياسية بدأت يوم الثلاثاء وغمرت الشوارع وتعطل خدمة القطارات. وانحسرت الأمطار في وقت سابق من الأسبوع، لكن ما زال بعض الأحياء في انتظار تصريف المياه حتى عمق مترين (ستة أقدام).





وذكر التلفزيون الرسمي أن حكومة المقاطعة رفعت عدد القتلى يوم الأحد إلى 63 وفقد خمسة. وأضافت أن هناك 876 منزلا قد انهار. وأنزلت الشاحنات المكرونة سريعة التحضير وغيرها من السلع في ملعب في شينشيانغ، على بعد 40 ميلًا (65 كيلومترًا) شمال مدينة تشنغتشو في مقاطعة خنان. قام المتطوعون بنقل منصات مياه الشرب المكدسة أعلى من رؤوسهم إلى شاحنات أخرى لتوزيعها.



