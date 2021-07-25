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بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار أجواء حارة ورطبة نسبيا على شمال البلاد نهارا ومعتدلة ليلا، لافتة إلى استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد لتقلل من حدة الاحساس بالحرارة.

كما تهدأ الرياح على مسطح البحر المتوسط لتبدأ الأمواج بالانخفاض تدريجيا على شواطئ المدن الساحلية.

ويشهد اليوم الأحد، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 ل 2 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.
بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

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