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الأرجنتين تفوز على مصر بهدف نظيف في أولمبياد طوكيو

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
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خسر المنتخب المصري أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في 45 دقيقة شهدت العديد من الفرص، أبرزها تصويبة أدولفو جاييتش مهاجم الارجنتين في القائم بالدقيقة الرابعة.

ثم كاد رمضان صبحي يسجل هدف التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة العاشرة بعد انفراده التام بحارس الأرجنتين والذي نجح في التصدي ببراعة لكرة لتصويبة رمضان صبحي.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب وسط الأرجنتين فاكوندو ميدينا الهدف الأول للتانجو بالدقيقة 52 بعد متابعة للكرة المسددة في القائم ليضعها في الشباك معلنا عن الهدف الأول.

اجري شوقي غريب العديد من التغييرات لتحسين الأوضاع الهجومية للمنتخب الوطني إلا أن النتيجة ظلت على حالها ليفوز منتخب الأرجنتين بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة يرفع المنتخب الأرجنتيني رصيده للنقطة الثالثة فيما يظل المنتخب المصري بدون نقاط في هذه المجموعة.

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