بعد اتهامها بدهس سيدة بسيارتها.. وفاء عامر: لن أترك حقي





نفت الفنانه وفاء عامر شائعة قيامها بدهس سيده بسيارتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت وفاء عامر مقطع فيديو جديد لها، قالت فيه أنها كانت منشغلة خلال اليومين الماضيين بجنازة أحد الأصدقاء، وأنها تفاجئت بصحافية تقول أنها دكتورة ومذيعة تابعة للمجلس الأعلى للصحافة، وتدّعي بأن هناك من أخبرها أنها دهست شخص بسيارتها، وأن البودي جارد قاموا بتهريبها، مُضيفة :"للتوضيح ليس عندي بودي جارد، أحرس نفسي من مين وليه".





وتابعت وفاء عامر قائلة ":" هناك فيديو من المحامي الخاص بي بعد بياني هذا، ونطالب فيه المجلس الأعلى للصحافة بالنظر في أوراق هذه السيدة الفاضلة وسأظل أقول الفاضلة حتى يجلب لي القانون حقي ولن أتكرّه، ولو لديها أي مستند أو فيديو فلتتقدم به لكنني لن أترك حقي".