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عبد الرحمن وائل يودع أولمبياد طوكيو من ربع نهائي التايكوندو

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
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خسر المصري عبد الرحمن وائل فرصة التأهل إلى الدور قبل النهائي في منافسات وزن 68 كيلوغراماً في التايكوندو بأولمبياد طوكيو اليوم الأحد، بعد هزيمته 8-7 أمام البوسني نجاد هوسيتش.

وكان اللاعب المصري البالغ عمره 25 عاماً متقدماً 7-6 قبل أن يرتكب خطأ في الدفاع ليمنح الحكم نقطة للاعب البوسني ليدرك التعادل.

وفي الثانية الأخيرة من المباراة وجه هوسيتش ضربة بقبضة اليد ليتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ورغم الخسارة ما زال اللاعب المصري يملك فرصة خوض الملحق من أجل المنافسة على الميدالية البرونزية لكن ذلك يتوقف على بلوغ هوسيتش النهائي.

ويلعب هوسيتش في الدور قبل النهائي ضد الأوزبكي أولجبيك راشيتوف الذي تغلب على الإيراني مير هاشم حسيني بنتيجة 34-22.

وكان وائل تغلب على الإسباني خافيير بيريز المصنف الخامس عالمياً بنتيجة 22-20 في دور الستة عشر.

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