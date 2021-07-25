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الدوري البرازيلي: بالميراس يعزز صدارته بالفوز على فلومينينسي

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
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عزز فريق بالميراس صدارته للدوري البرازيلي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه فلومينينسي 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري، والتي شهدت تعادل غريميو مع أمريكا مينيرو 1-1.

وسجل هدف بالميراس الوحيد مانويل ميسياس سيلفا كارفالهو، لاعب فلومينينسي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54.

ورفع بالميراس رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط عن أتلتيكو مينيرو أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد فلومينينسي عند 17 نقطة في المركز التاسع.

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