مصدر لـ"الفجر": خطوة واحدة ونبدأ التطعيم بلقاح "سينوفاك المصري".. ومصر خالية من متحور "دلتا"

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان: "إننا ننتظر فقط الانتهاء من إجراءات هيئة الدواء لتبدأ المراكز التطعيم باللقاح المصري "سينوفاك" عقب خروجه من شركة فاكسيرا".





وقالت وزارة الصحة في وقت سابق إنه بدء التطعيم بلقاح "سينوفاك - فاكسيرا" المصري سيبدأ مطلع أغسطس المقبل، لافتة إلى أن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن حتى نهاية العام الحالي.





وأشارت إلى أن الدولة المصرية تستهدف تصنيع 80 مليون جرعة محليا خلال الستة أشهر المقبلة، لافتة إلى أنه يجري حاليا التعاقد مع شركة أخرى مختلفة عن شركة "سينوفاك" لتصنيع اللقاح في مصر.





وأكد المصدر في تصريح خاص إلى "الفجر"، خلو مصر من متحور فيروس كورونا "دلتا" وذلك وفقا لآخر تتبع، مشيرا إلى انتشار هذا المتحور في دول عديدة ومن الوارد جدا تسربه لمصر.



