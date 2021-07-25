Advertisements

التعليم تكشف هوية الطالب مسرب امتحان التاريخ

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالب (ا.م.ا) بمحافظة الشرقية لنشره بعض من أسئلة امتحان مادة التاريخ، وذلك بعد مرور 40 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصدر تداول أوراق التاريخ حيث نشرت مجموعات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام وتطبيق واتس أب، إجابات امتحان التاريخ، الذي يؤديه طلاب الشعبة الادبية داخل اللجان من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

وكانت مجموعات الغش قد تداولت صور لأسئلة امتحان التاريخ بعد مرور 40 دقيقة من بدء اللجان، في تحدي لجهود وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش.

وأدى 392 ألفا و863 طالبا وطالبة بالثانوية العامة الشعبة العلمية، امتحان مادة الفيزياء أمس السبت الموافق 24 يوليو 2021.

ويحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

ووجه نائب الوزير غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مادة التاريخ شعبة أدبي تسريب امتحان التاريخ امتحان التاريخ الفجر التعليم التاريخ أسئلة الامتحان

أخبار تهمك

عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من شوقي غريب بعد خسارة مصر من الأرجنتين

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ ساعتين و 25 دقيقة

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 14 ساعة

المصري يشترط لبيع كريم العراقي إلى الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

جلاد الشباك يفضل الزمالك على بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

12:01 م

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

10:34 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد خسارة مصر من الأرجنتين

11:53 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان