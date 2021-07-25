التعليم تكشف هوية الطالب مسرب امتحان التاريخ

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالب (ا.م.ا) بمحافظة الشرقية لنشره بعض من أسئلة امتحان مادة التاريخ، وذلك بعد مرور 40 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.





وتتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصدر تداول أوراق التاريخ حيث نشرت مجموعات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام وتطبيق واتس أب، إجابات امتحان التاريخ، الذي يؤديه طلاب الشعبة الادبية داخل اللجان من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.





وكانت مجموعات الغش قد تداولت صور لأسئلة امتحان التاريخ بعد مرور 40 دقيقة من بدء اللجان، في تحدي لجهود وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش.





وأدى 392 ألفا و863 طالبا وطالبة بالثانوية العامة الشعبة العلمية، امتحان مادة الفيزياء أمس السبت الموافق 24 يوليو 2021.





ويحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.



