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أحمد سعد يروي موقفاً مؤثراً وبكاء هستيري لعروسة!

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يحرص المطرب أحمد سعد، على التواصل مع جمهوره عن طريق مشاركة لحظات حياته اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك سعد صور له من إحدى حفلات الزفاف التي أحياها مؤخرًا عبر"إنستجرام"، ليسرد أغرب موقف تعرض له، وعلق علي الصور قائلا: "كنت بغني في فرح، لكن الفرح كان مليئا بالبكاء، بدأت بأغنية (كل يوم ) والناس مبسوطة وبعدها بغني أغنية (بحبك يا صاحبي) قامو الناس جريوا عليا بسرعة وقالوا لي لأ ماتغنيش أغنيهة بحبك يا صاحبي، ماتغنيش بحبك ياصاحبي، مافهمتش في إيه ؟! فماغنتش (بحبك يا صاحبي)، والعروسه قامت بتعيط وجريت بعيد عن الفرح".

وأضاف سعد قائلا: "غنيت أغنيه تانية قامت العروسة تاني وعيطت وسابت الفرح، مكنتش فاهم في إيه؟ ! طب أغني إيه؟! المعازيم قالولي معلش لان هي بتحب ابوها جدا وابوها كان بيحبك حب غير عادي وإنت بالنسبة له اهم حد وكل الأغاني بتاعتك لها ذكريات مع ابوها".

وتابع كلامه قائلا: "العروسة كانت بتغنيله (بحبك يا صاحبي) لو هو موجود دلوقتي كان اول حد هايجيبه يغني في الفرح كان هايكون انت، ومش العروسة هي اللي جابتني الفرح، العروسة في الفرح طول الوقت تبصلي وتفتكر ابوها وتعيط".

واختتم كلامه: "العروسة دي علمتني يعني ايه بنت بتحب أبوها وان الحب ده قد ايه حقيقي وصادق ونقي وان الاب ده كان راجل طيب و أب حنين عشان يتغناله من بنته بحبك ياصاحبي الله يرحمه".

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