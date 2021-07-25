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إجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان التونسي مع دعوات شعبية لتظاهرات

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:15 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد ، بإجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان التونسي مع دعوات شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي لتظاهرات تطالب بإسقاط المنظومة الحاكمة.

 

وف قوت سابق، أكدت شرطة باريس أنه سيتم حظر الاحتجاجات في محيط الشانزليزيه وحول قصر الإليزيه والجمعية الوطنية.

 

وأعلنت السلطات المحلية في تولوز ومرسيليا ونيس عن فرض حظر على المظاهرات في المناطق الوسطى، حيث تستعد الحكومة لقمع الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ أربعة أشهر، وهي بلا قيادة على نطاق واسع.

 

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